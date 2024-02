Mundial de Clubes FIFA 2025™ : la FIFA lance un outil en ligne pour suivre les qualifications

Les médias et les autres parties prenantes pourront également utiliser cet outil à des fins de référence. Il permet de connaitre à tout moment les équipes d’ores et déjà qualifiées et celles qui cherchent encore à arracher l’un des 32 billets pour cette compétition.

La section principale rassemble toutes les équipes qualifiées pour cette épreuve, que ce soit en tant que champion continental ou via classement. Les six autres sections sont des ramifications dédiées aux six confédérations, qui permettent d’en savoir plus sur le déroulement des qualifications dans ces différentes zones. L’outil détaille également le mode de qualification, les places disponibles, les critères de qualification dans chaque confédération ainsi que d’autres aspects du premier Mundial de Clubes FIFA, une épreuve alléchante qui promet de faire date dans l’histoire du football.