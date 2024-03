La FIFA salue la décision de l’IFAB concernant les remplacements permanents pour commotion

Mattias Grafström, Secrétaire Général par intérim de la FIFA et président du conseil d’administration de l’IFAB salue une « décision d’importance capitale »

Sur la base de nombreuses recherches médicales et dans un souci de préserver le bien-être des joueurs, l’IFAB a décidé, au cours de sa 138e Assemblée Générale annuelle, d’intégrer aux Lois du Jeu le remplacement permanent pour commotion.

"Nous n’avons pas peur d’assumer nos responsabilités et nous souhaitons prendre des décisions éclairées en nous appuyant sur les études en la matière et les consultations menées auprès du corps médical," a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA par intérim, à la suite de l’événement, qui s’est tenu à Loch Lomond (Écosse). "C’est dans cet esprit que nous avons décidé aujourd’hui d’ajouter des remplacements permanents pour commotion, qui représentent un progrès considérable," a ajouté le président du conseil d’administration de l’IFAB fraîchement nommé.

La FIFA a également confirmé le lancement d’une campagne mondiale de sensibilisation aux symptômes de commotion et aux mesures de protection à adopter. Elle a également annoncé qu’elle continuerait à investir pour développer le savoir-faire médical en la matière.

“S’il y a le moindre doute sur la capacité d’un joueur à poursuivre le match parce qu’on suspecte une commotion, alors celui-ci doit être remplacé et examiné en bonne et due forme,” a déclaré Noel Mooney, directeur général de la Fédération Galloise de Football. “Les études montrent qu’il n’est pas possible, dans le temps imparti, de procéder à ces examens sans remplacer définitivement le joueur. La protection des joueurs doit être prioritaire sur tout le reste.”