Hommage à Kurt Hamrin : 1934-2024

Kurt Roland "Kurre" Hamrin, décédé le 4 février 2024 à l'âge de 89 ans, était l'un des meilleurs joueurs suédois de tous les temps et l'un des plus grands de l'histoire du club italien de Serie A, la Fiorentina, où il est co-détenteur du record du nombre de buts inscrits. Très apprécié partout où il a joué, l'ancien ailier a commencé sa carrière à l'AIK avant de participer à la Coupe du Monde de la FIFA 1958™ et d'accumuler les titres en Italie. Il est l'un des très rares à avoir représenté son pays dans un autre sport, ayant disputé deux matches de hockey sur glace avec la Suède.