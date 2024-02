Dernières chances d’admirer le trophée de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ à Dubaï

Tous les supporters sont invités à se rendre au Design District de Dubaï les 12 et 13 février pour se prendre en photo avec le trophée de la Coupe du Monde de Beach Soccer et tenter de gagner des billets de match

Dans le groupe A, les Émirats arabes unis, pays hôte, seront opposés à l’Égypte, néophyte dans la compétition, à l’Italie et aux États-Unis. Du côté du groupe D, les mastodontes que sont le Brésil (quintuple vainqueur) et le Portugal (champion du monde en 2015 et 2019) devront se méfier du Mexique et d’Oman.