La mission de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité de la FIFA consiste à veiller au respect des plus hautes exigences en matière de gouvernance, de conformité et de contrôle, afin que la FIFA puisse concentrer toute son attention sur le football. La commission a donc continué ses activités en 2023. Ses membres ont fait preuve du plus grand sérieux dans le suivi de certains domaines essentiels.