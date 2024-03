En 2023, les produits de la FIFA ont dépassé le budget de 45% (USD 363 millions) et ont été supérieurs de 53% (USD 404 millions) à ceux de 2019, l’année équivalente du cycle précédent. Parallèlement, l’engagement de la FIFA dans le football est illustré par ses investissements records dans la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ et l’augmentation de ses allocations au programme de développement Forward de la FIFA. La Coupe du Monde Féminine 2023 en Australie et en Aotearoa Nouvelle- Zélande a incontestablement été un immense succès. La FIFA a prouvé son soutien indéfectible au football féminin en triplant ses contributions financières en faveur des joueuses, des associations membres participantes et des clubs des joueuses ayant pris part à la compétition, que sont passées de USD 50 millions en 2019 à un montant sans précédent de USD 152 millions en 2023. Cette compétition a sans conteste représenté un tournant majeur et une source d’inspiration pour des millions de supporters et supportrices dans le monde entier.