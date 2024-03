La plus grande source de revenus a été la vente des droits marketing issus des partenariats commerciaux, qui a généré USD 456 millions, soit plus de 101% de plus que le montant prévu au budget. En 2023, la FIFA a renouvelé ses partenariats à long terme avec Hyundai/Kia, Qatar Airways et Visa sur un large éventail de compétitions, parmi lesquelles la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et la Coupe du Monde Féminine 2023. La FIFA a également adapté sa stratégie de vente pour les droits de partenariats commerciaux, dans le but d’accélérer la croissance du football féminin et de promouvoir l’égalité des sexes. Grâce au programme de sponsoring spécialement conçu pour le football féminin, tous les lots disponibles pour la Coupe du Monde Féminine ont été vendus. Ils ont été répartis entre cinq Partenaires FIFA et deux Partenaires du football féminin, ainsi que neuf sponsors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et 14 supporters de la compétition. Cela porte le total à 30 partenaires et sponsors, soit plus du double que pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™.