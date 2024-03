Le poste gouvernance du football englobe les coûts engendrés par la réglementation du football et les questions y afférentes. Cela concerne les services des organes juridictionnels (Commission de Discipline, Commission d’Éthique et Commission de Recours), les chambres décisionnelles du Tribunal du Football (chambre du statut du joueur, chambre de résolution des litiges et chambre des agents) et la Chambre de compensation de la FIFA, ainsi que les coûts liés à la lutte contre la manipulation de matches, au Fonds FIFA pour les joueurs, à l’International Football Association Board (IFAB), au Règlement sur les agents de la FIFA et aux services généraux en lien avec le football professionnel. En 2023, la FIFA a consacré un total de USD 58 millions à cette catégorie. Grâce à une maîtrise efficace des coûts, les charges du poste gouvernance et administration de la FIFA demeurent inférieures au montant prévu au budget, s’établissant à USD 204 millions pour 2023. Cela concerne principalement les frais liés aux infrastructures et aux opérations informatiques, les coûts de l’organisation du Congrès de la FIFA et des séances des commissions, les frais de personnel engagés principalement par l’administration de la FIFA et le Conseil de la FIFA, les frais de communication, les frais de justice, ainsi que la construction et l’entretien des bâtiments de la FIFA. La FIFA demeure attachée à maintenir ses dépenses de gouvernance et d’administration à un niveau aussi bas que possible afin qu’un maximum de ressources puisse être affecté aux activités liées au football. Les charges du poste marketing et télévision , qui s’élèvent à USD 58 millions, correspondent aux coûts engagés par la division Partenariats et Médias de la FIFA pour la commercialisation des droits marketing et de retransmission télévisée de l’instance dirigeante. Elles comprennent des obligations contractuelles en lien avec les droits de retransmission télévisée, marketing et d’exploitation de licence, ainsi que des commissions de ventes et charges de personnel qui s’y rapportent.