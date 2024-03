Les contrats de location nécessitent des jugements afin de déterminer leur durée lorsqu’ils contiennent des options de renouvellement. La FIFA définit la durée d’un contrat de location comme sa durée non résiliable ainsi que toute autre période couverte par une option de prolongation du contrat s’il existe une certitude raisonnable que ladite option sera activée, ou toute autre période couverte par une option de résiliation du contrat s’il existe une certitude raisonnable que ladite option ne sera pas activée. La FIFA dispose d’options lui permettant de prolonger le contrat de certaines de ses locations immobilières. Elle exerce ainsi un jugement afin d’évaluer si elle est raisonnablement certaine d’activer l’option de prolongation – c’est-à-dire qu’elle prend en considération tous les facteurs pertinents créant une motivation économique à prolonger le contrat. Après la date de début du contrat, la FIFA réévalue la durée dudit contrat en cas d’événement important ou de circonstances particulières sous son contrôle et affectant sa capacité à activer – ou à ne pas activer – l’option de prolongation. De plus, lorsqu’un contrat de location ne présente aucun taux d’intérêt implicite, la FIFA détermine le taux d’emprunt marginal afin d’évaluer les passifs locatifs. Le taux d’intérêt marginal correspond au taux d’intérêt qui s’appliquerait à la FIFA si elle empruntait, pour une durée similaire et avec une sécurité similaire, les fonds nécessaires à l’obtention d’un actif de valeur similaire à l’actif de droit d’utilisation dans un environnement économique similaire. La FIFA estime le taux d’intérêt marginal à l’aide des données observables (tels que les taux d’intérêt du marché, en fonction de leur durée et de la devise utilisée) lorsqu’elles sont disponibles et elle est tenue de faire certaines estimations spécifiques, telles que le taux de crédit de la FIFA.