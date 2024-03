7. Compétitions et événements

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique à partir de juin 2026. Cette édition sera la première organisée en Amérique du Nord depuis 32 ans et la première de l’histoire coorganisée par trois pays. Les préparatifs suivent leur cours. Des structures événementielles locales chargées de la livraison opérationnelle de la compétition ont été créées dans les trois pays hôtes, alliant l’expertise de la FIFA aux connaissances locales et aux meilleures pratiques. La FIFA échange en permanence avec les 16 villes hôtes et travaille main dans la main avec leurs comités. Cette configuration permettra à chaque site d’offrir une expérience unique aux millions de supporters qui viendront assister à la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire.