29. Réserves

La FIFA a été constituée sous la forme d’une association au sens des articles 60 ss. du Code civil suisse. Conformément à l’article 2 de ses Statuts, la FIFA a pour but d’améliorer constamment le football et de le diffuser dans le monde entier, notamment en mettant en œuvre des programmes pour les jeunes et pour le développement. La FIFA est une organisation à but non lucratif et se doit de dépenser la totalité de ses bénéfices, réserves et fonds dans ce but. La FIFA étant constituée en association, aucun dividende n’est payé.