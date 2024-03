20. Inventaires

Au 31 décembre 2023, les inventaires portent sur les ballons achetés et stockés en lien avec le programme Football for Schools de la FIFA, qui doivent être distribués aux écoles primaires participantes via les associations membres. Dans le cadre du programme Football for Schools, la FIFA s’est engagée à fournir de l’équipement footballistique à des écoles dans le but de rendre le football plus accessible aux jeunes garçons et filles du monde entier.