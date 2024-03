Conformément aux règles fiscales suisses, les états financiers statutaires constituent la base de l’imposition. Les états financiers statutaires de la FIFA prennent dûment en compte le but non lucratif de l’organisation, l’obligation de réinjecter l’ensemble des bénéfices, réserves et fonds dans le développement du football, le cycle comptable quadriennal, ainsi que les risques financiers inhérents à la compétition phare de la FIFA qu’est la Coupe du Monde de la FIFA™. Les réserves spéciales de la FIFA sont examinées de façon régulière afin d’évaluer si elles sont commercialement justifiées en vertu des règles fiscales applicables.