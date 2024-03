Approuvé par le Conseil de la FIFA en 2020, le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 a permis de mettre USD 1,5 milliard à disposition des 211 associations membres et des six confédérations afin d’atténuer les répercussions financières de la pandémie. Il se décompose en trois phases : les phases 1 et 2 étaient liées au programme de développement Forward de la FIFA, déjà existant, et la phase 3 apporte quant à elle un soutien financier supplémentaire sous la forme de subventions et de prêts visant à aider les associations membres et les confédérations à protéger le football sur leur territoire des conséquences économiques du Covid-19.