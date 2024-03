10. Gouvernance et administration de la FIFA

Les dépenses consacrées aux infrastructures informatiques, à la sécurité informatique ainsi qu’aux produits et services liés sont nécessaires pour maintenir un fonctionnement efficace et une connexion fiable. La FIFA dispose d’un environnement complet en matière de Technologies de l’information, qui englobe des domaines bien connus comme la gestion des données, la gestion des risques pour la cybersécurité, la gestion des identités et des accès, les services basés sur le cloud, les centres et plateformes de données, et d’autres solutions logicielles. L’environnement informatique de la FIFA est composé, par exemple, de l’outil de gestion interne des ressources, qui permet de gérer son fonctionnement quotidien, du système IFES de gestion événementielle et de la plateforme événementielle de la FIFA, pour le pilotage et la planification des événements, ainsi que des outils de gestion des identités et des accès permettant de contrôler l’accès des utilisateurs au sein de la FIFA.