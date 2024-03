L’approche volontariste et innovante adoptée par la FIFA pour la commercialisation et le marketing du football féminin en amont de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ s’est traduite par des revenus records, permettant des investissements et un soutien sans précédent pour les 32 associations membres participantes et leurs joueuses.