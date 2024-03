Ces causes, rassemblée sous l’appellation « Unite for » (S’unir pour), ont vu le jour à l’issue de discussions intensives ayant permis de dégager les messages les plus marquants possibles pour les publics de la FIFA et des Nations Unies. Elles ont été portées avec enthousiasme par les équipes et les joueuses participantes tout au long d’une compétition qui est devenue le plus grand événement sportif féminin jamais organisé.