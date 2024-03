Des experts médicaux et académiques issus de nombreux domaines ont travaillé pendant plus de deux ans sur ce projet, qui ambitionne de révolutionner les préjugés vis-à-vis des questions de santé féminine dans le football. Il entend pour ce faire sensibiliser, former les entraîneurs et les joueuses, optimiser les entraînements durant les périodes de changement hormonal ou encore lutter contre les interdits et les tabous. Par exemple, au Soudan du Sud, un projet pilote a été conduit pour sensibiliser les femmes et les filles à l’hygiène menstruelle et leur fournir des produits hygiéniques réutilisables.