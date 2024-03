Gianni Infantino, le Président de la FIFA, et Nasser Al-Khelaïfi, son homologue de l’ECA, ont prolongé le protocole d’accord entre les deux institutions à l’occasion de la 29e assemblée générale de l’ECA, qui s’est déroulée à Budapest (Hongrie) en mars 2023. Courant jusqu’au 31 décembre 2030, cet accord renforce la relation entre la FIFA et l’ECA, apportant une stabilité à long terme au football de sélections et de clubs. Le programme de répartition des bénéfices aux clubs passera de USD 209 millions (pour les éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde) à USD 355 millions en 2026 et 2030.