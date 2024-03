Lancé en 2022, le Programme de développement des talents a pour but d’améliorer la compétitivité mondiale des équipes nationales, féminines et masculines, pour donner les moyens à un plus grand nombre de pays de briller sur la plus grande des scènes. Il a pour principale mission d’investir dans les académies. L’objectif est que d’ici à 2027, les associations membres disposent d’au moins une académie ou un centre d’excellence grâce au Programme des académies de la FIFA. La formation faisant aussi partie des axes du Programme de développement des talents, la FIFA met à la disposition de ses associations membres l’expertise et les conseils de ses entraîneurs de talents. L’élargissement du format et l’accélération de la fréquence des Coupes du Monde de jeunes s’inscrivent également dans cette tendance. La FIFA entend améliorer la compétitivité mondiale en aidant chaque association membre à exprimer son plein potentiel et en donnant à chaque talent sa chance. L’objectif est de créer des environnements de haute performance, notamment par l’intermédiaire d’un programme conçu pour soutenir les associations membres. « De nombreux enfants du monde entier n’ont pas l’opportunité d’exploiter leurs qualités mais, ensemble, nous pouvons y remédier », constate Arsène Wenger. « Nous voulons former des joueurs de haut niveau dans des pays ayant un potentiel important en termes de développement. » S’appuyant sur les conclusions de l’analyse de l’écosystème du football mondial, le Programme de développement des talents vise à créer ou renforcer la culture de hauteperformance en favorisant le développement de ses principales composantes : gestion et ressources, équipes nationales, compétitions nationales, identification et développement des talents, académies et formation.