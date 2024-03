Mauricio Macri, le président exécutif de la Fondation FIFA, s’est exprimé à ce sujet : « Le football a ce pouvoir unique de parler à des milliards de personnes dans le monde. Tous les jours, ce pouvoir permet de générer du progrès social. Il est au cœur de l’action de la Fondation FIFA et des objectifs qu’elle vise par le biais de son programme Community. Entre 2020 et 2022, plus de 250 000 personnes à travers le monde ont bénéficié de projets financés par ce programme. Nous espérons toucher encore davantage de gens en 2023. J’ai hâte de découvrir les répercussions positives des initiatives menées par les organisations sur leurs communautés. » Enfin, les organisations sélectionnées et leurs projets concernent tous les genres et soutiennent les enfants et jeunes issus de groupes vulnérables (indigènes, minorités ethniques, religieuses et linguistiques, migrants, réfugiés, demandeurs d’asile, personnes déplacées, etc.).