L’histoire retiendra que le lancement de la marque officielle de la 23e Coupe du Monde de la FIFA a eu lieu le 17 mai 2023, à Los Angeles. Gianni Infantino en personne et l’ancien international brésilien Ronaldo étaient présents pour dévoiler l’emblème de cette édition, centré autour du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Au cours d’une cérémonie de gala au Griffin Observatory, le Président de la FIFA et le double champion du monde étaient accompagnés d’Alexi Lalas, ancien international américain et consultant sur FOX Sports, et d’Ana Jurka, présentatrice de Telemundo.