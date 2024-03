En outre, la Fondation FIFA a invité plus de 400 enfants et adolescents membres des deux organisations à assister aux matches programmés lors de la dernière journée de la Coupe du Monde U‑20 de la FIFA, Argentine 2023™. Dix-huit enfants ont, par ailleurs, accompagné les joueurs sur le terrain lors du match pour la troisième place, mais aussi lors de la finale entre l’Italie et l’Uruguay. Depuis plus de 30 ans, l’Asociación Civil Andar vient en aide aux enfants, adolescents et adultes en leur proposant un espace sécurisé pour la pratique du sport, l’intégration et le développement de compétences. Elle propose en parallèle des ateliers de cuisine, de jardinage et des activités artistiques.