Pendant 22 jours en novembre et décembre 2023, les plus grands espoirs de 24 nations issues des six confédérations se sont donné rendez- vous en Indonésie à l’occasion de la Coupe du Monde U‑17 de la FIFA™. La compétition, qui s’est tenue dans quatre villes (Jakarta, Surabaya, Bandung et Surakarta), s’est achevée sur une réédition de la finale du Championnat d’Europe U‑17 de l’UEFA 2023 : comme au mois de juin, les Allemands l’ont emporté aux tirs au but sur les Français.