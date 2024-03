En finale, les Citizens se sont montrés encore plus impitoyables. Julián Álvarez a signé le but le plus rapide de l’histoire de la Coupe du Monde des Clubs pour donner l’avantage aux siens après 40 secondes de jeu. À la 27e minute, Nino, le latéral de Fluminense, a involontairement doublé la mise en trompant son propre gardien. Loin de s’en tenir là, les hommes de Guardiola ont égalé la plus large victoire en finale de l’histoire de la compétition (un succès 4‑0 du FC Barcelone sur Santos, en 2011). Dans les 20 dernières minutes, Phil Foden et Álvarez ont enfoncé le clou. Auteur d’un match remarquable, l’attaquant argentin a soulevé un nouveau trophée, un an après son triomphe en finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.