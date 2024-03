Le Real Madrid s’est offert un nouveau record en décrochant sa cinquième Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ au terme d’une finale spectaculaire, remportée 5‑3 face aux Saoudiens d’Al Hilal. Traditionnellement organisée au mois de décembre, la compétition a dû être reportée en raison de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. C’est donc du 1er au 12 février 2023 que les champions des différentes confédérations avaient rendez-vous au Maroc. En demi-finale, les Espagnols n’ont laissé aucune chance aux Égyptiens d’Al Ahly (4‑1). La partie a basculé à trois minutes de la pause, sur l’ouverture du score de Vinícius Júnior, qui sera élu quelques jours plus tard meilleur joueur de la compétition. Dans l’autre affiche, deux penalties transformés en première mi‑temps par Salem Al‑Dawsari ont offert à Al Hilal un succès inattendu (3‑2) sur Flamengo, champion d’Amérique du Sud. La finale a tenu toutes ses promesses, en proposant aux spectateurs des buts et bon nombre d’actions spectaculaires. Côté madrilène, Vinícius Júnior et Federico Valverde ont fait mouche à deux reprises chacun, Karim Benzema y allant lui aussi de son but. Les Saoudiens ont quant à eux vu Luciano Vietto, auteur d’un doublé, et Moussa Marega inscrire leur nom au tableau d’affichage. Grâce à cette troisième couronne mondiale, Carlo Ancelotti rejoint Pep Guardiola au classement des techniciens les plus titrés dans cette compétition. Le milieu de terrain Toni Kroos est pour sa part devenu le seul joueur sacré à six reprises, qui plus est en autant de finales.