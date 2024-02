La FIFA clôture une conférence médicale historique à Boston

La conférence s'est déroulée sur deux jours à Boston, aux États-Unis

La FIFA veut construire une communauté mondiale de médecine du football

La santé des joueuses a été l'un des sujets clés discutés

La Conférence Médicale de la FIFA a réuni des professionnels de la santé du monde entier lors d'un rassemblement qui fera date. Cet évènement leur a offert l'opportunité de partager leurs connaissances et d'échanger des idées et de participer ainsi à l'objectif de la FIFA : rendre la médecine du football accessible à toutes les associations membres.

Cette conférence, qui s'est tenue à Boston (USA) sur deux jours, a mis l'accent sur les dernières recherches scientifiques et les avancées médicales dans le football. Il a également été question du rôle crucial que joue la FIFA dans la promotion de la santé et du bien être des joueurs.

"Au sein du département médical de la FIFA, notre objectif stratégique est d'améliorer la santé des joueurs en fixant des normes en matière de soins cliniques et de gouvernance. Nous voulons que ces normes soient le plus élevées possible. Nous voulons construire une communauté mondiale de médecine du football, et en regardant cette salle, je vois à quel point le monde entier est représenté", a déclaré le Dr Andrew Massey, directeur médical de la FIFA.

"Nous voulons pouvoir faciliter et mener des recherches qui auront de l'impact. Et la recherche n'est utile que si nous en tirons quelque chose. C'est tout l'objet de cette conférence : apprendre des choses des autres, et essayer de partager le meilleur de ses connaissances."

"Nous voulons promouvoir l'équité et la diversité pour l'accès aux connaissances en matière de médecine du football. Voir près de 50% de femmes représentées dans la salle, je pense que c'est probablement la plus grande victoire de cette conférence."

L'importance de veiller au bien-être, à la santé et aux performances des joueuses a été soulignée, tout comme la nécessité d'encadrer les débat autour de preuves scientifiques. Le tout dans un cadre à la pointe de la recherche offrant des services médicaux complets.

Le Dr Massey a souligné l'importance de veiller à sa santé pour apprécier le football à n'importe quel niveau. "Nous jouons au football pour le plaisir, pour la compétition et pour la santé", a-t-il résumé. "On ne peut prendre du plaisir que dans un environnement sûr. La compétition ne fonctionne que lorsque nous mettons les joueurs dans des conditions de performances optimales."

"Cette conférence rassemble des personnes issue de la communauté médicale du football dans toute sa diversité géographique, ethnique, culturelle et professionnelle, avec le but commun de développer la médecine du football et d'améliorer la santé et le bien-être de millions de personnes à travers le monde... Ici, dans cette salle, nous avons un ensemble incroyable de 211 voix qui partagent la même vision.