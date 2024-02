Conférence médicale de la FIFA : Gianni Infantino souligne l’importance du bien-être des joueurs

Les participants s’entretiennent avec des représentants médicaux issus des associations membres et confédérations au sujet des dernières avancées de la science

La conférence a pour objet principal la promotion du bien-être des joueurs à tous les niveaux

Robert Kraft et Tedros Adhanom Ghebreyesus sont également intervenus lors de l’événement, qui est retransmis en direct sur FIFA.com

Gianni Infantino a rappelé l’importance qu’accorde la FIFA au bien-être des joueurs en préambule de la conférence médicale de la FIFA. Organisé les 6 et 7 février 2024 à Boston (États-Unis), cet événement historique réunit les professionnels de santé des associations membres et confédérations de la FIFA.

La conférence s’inscrit pleinement dans le projet de la FIFA d’unifier le monde de la médecine du football, de promouvoir la recherche de pointe et sa mise en application et de donner aux associations membres et confédérations les moyens d’améliorer la santé des joueurs.

"Ce dont vous allez parler ici est fondamental pour l’avenir de notre discipline. Nous tenons au football. Nous tenons à notre sport. C’est pourquoi nous nous soucions également de chaque acteur du monde du football, et notamment des joueurs," a déclaré le Président de la FIFA lors de son discours liminaire. "C’est pour cette raison que vous êtes ici pour aider le monde à mieux protéger la santé des joueurs et des personnes qui gravitent autour d’eux."

Le Président Infantino a ajouté que cette conférence revêtait une importance capitale pour l’avancée de la médecine du football. "Il n’y a pas si longtemps, nous avons dû faire face au COVID-19, puis nous avons dû reprendre le football après la pandémie. Ensemble, nous avons réussi à le faire dans les meilleures conditions possibles. Par conséquent, nous devons poursuivre les investissements dans la recherche et la pratique ainsi que dans les technologies afin de soutenir le corps médical."

Et de poursuivre : "Un autre aspect essentiel qu’il ne faut jamais oublier, c’est l’éducation. Nos investissements doivent être constants dans ce domaine."

Gianni Infantino ouvre la Conférence médicale de la FIFA à Boston 08:16

Des experts médicaux du monde entier interviennent lors de l’événement pour faire part des dernières avancées de la recherche et de la médecine dans tous les domaines liés au football. Ils soulignent également le rôle de la FIFA dans la promotion de la santé des joueurs à tous les niveaux.

Les initiatives de la FIFA en faveur du bien-être des joueurs et l’importance des débats basés sur des faits établis scientifiquement sont à l’ordre du jour, tout comme la santé et les performances des joueuses. Le cadre général des services de santé et de recherche médicale de la FIFA en lien avec certains aspects clés fera également l’objet de discussions.

Dans son message vidéo à destination des participants, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a souligné les bienfaits de la pratique du football pour la santé.

“Le football et le sport en général réduisent les risques de maladies cardiaques, de cancer et de diabète, tout en contribuant à la santé mentale et au bien-être,” a-t-il déclaré avant d’ajouter que le partenariat entre l’OMS et la FIFA s’est avéré extrêmement fructueux et a permis de promouvoir l’activité physique et la nourriture saine, notamment lors de la Coupe du Monde de la FIFA™.

“Malheureusement, de trop nombreuses jeunes filles et femmes sont significativement moins actives que leurs homologues masculins. Le football peut contribuer à faire évoluer la situation en surmontant les obstacles qui limitent leur participation, tels que les normes sociales ou encore le manque d’opportunités et de soutien,” a-t-il affirmé. La médecine du sport nous a permis d’accroître considérablement nos connaissances au sujet des bienfaits du sport.”

Les participants ont été accueillis par Robert Kraft, propriétaire du Revolution de la Nouvelle-Angleterre et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, clubs évoluant respectivement en MLS et en NFL (championnat national de football américain). ”Je sais de source sûre que vous agissez constamment pour la santé et la réussite des joueurs de football du monde entier,” a-t-il déclaré. “Sans vous, la FIFA ne serait rien. Vous assurez la protection des joueurs, chez les tout petits comme chez les joueurs de classe mondiale. Vous contribuez à l’amélioration de leurs performances et de leur qualité de vie sur le terrain et vous êtes essentiels à notre succès durable.” La conférence médicale de la FIFA est retransmise en direct sur FIFA.com