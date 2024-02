En réunissant les experts médicaux de la grande communauté du football, la Conférence médicale de la FIFA sera un vecteur majeur de l’harmonisation de la médecine du football au niveau international. Cet événement favorisera le partage de connaissances, d’expériences et des meilleures pratiques, et la médecine du football en sera le grand bénéficiaire. L’objectif est de promouvoir l’accumulation et l’utilisation de précieuses connaissances scientifiques et de donner les moyens à nos 211 associations membres d’améliorer la santé des footballeuses et footballeurs du monde entier.