Le développement du football béninois au cœur des discussions à Paris

Gelson Fernandes a rencontré le Ministre des Sports et Président de la Fédération Béninoise de Football

Le Bénin participe au programme pilote des entraîneurs de la FIFA dans le cadre du programme de développement des talents

Le prochain projet dynamique du centre de football féminin d'élite est en préparation

Le Ministre béninois des Sports, Benoît M. K. Dato, et le Président de la Fédération béninoise de football (FBF) et membre du Conseil de la FIFA, Mathurin de Chacus, ont discuté du développement du football dans ce pays d'Afrique de l'Ouest avec le Directeur Régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique, Gelson Fernandes, lors d'une réunion au bureau parisien de la FIFA.

La FBF fait travailler main dans la main le football avec l'éducation. En collaboration avec le gouvernement béninois et la FIFA, elle a donné au football un rôle clé dans la culture académique du pays.

Les discussions à Paris étaient centrées sur le renforcement de ce lien, l'objectif étant de donner à davantage de filles et de garçons béninois la possibilité de jouer tout en acquérant simultanément des compétences académiques et pratiques.

Les fonds du programme FIFA Forward ont été utilisés pour améliorer considérablement les infrastructures de football au Bénin. 1,5 million de dollars ont notamment été alloués en vue de construire un centre de formation dans le nord du pays visant à donner aux jeunes talents de la région une opportunité de s'épanouir.

Avec les installations désormais en place, les discussions dans la capitale française ont également porté sur le renforcement des capacités en matière d'entraînement et d'arbitrage, avec notamment l'arrivée prévue d'un entraîneur accrédité par la FIFA au Bénin dans le cadre du Programme de Développement des Talents (TDS).

Le TDS donne aux joueurs les plus talentueux une chance d’atteindre le niveau élite, quel que soit leur lieu de naissance ou leur situation financière. Comme l'a annoncé Arsène Wenger, Directeur du Développement du Football Mondial de la FIFA, lors du Sommet du Football de la FIFA qui s'est déroulé à Djeddah (Arabie Saoudite) en décembre dernier, des entraîneurs de la FIFA seront déployés dans le monde entier pour soutenir le développement des académies de la FIFA.

La FIFA vise à mettre en place 75 de ces académies d'ici 2027, et le Bénin était l'une des sept associations membres de la FIFA sélectionnées pour bénéficier de l'expertise d'un coach de talents de la FIFA, aux côtés de la République kirghize, du Costa Rica, du Venezuela, de l'Afrique du Sud, des Fidji et du Finlande. A Paris, la nécessité d'amener l'entraîneur sur le terrain le plus rapidement possible a été un autre thème central abordé.

"Les trois partis souhaitent collaborer encore plus étroitement", a expliqué M. Fernandes. "Ce que nous avons réalisé, la FIFA, le gouvernement béninois et la FBF, en travaillant ensemble est remarquable et montre à quel point des progrès peuvent être réalisés grâce au travail d'équipe."

Un aspect clé des discussions portant sur la suite, notamment en matière de football féminin au Bénin. Actuellement en dehors du top 30 des équipes africaines au Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola, le Bénin souhaite s'améliorer.

FIFA Forward 3.0, qui fournira à chacune des 211 Associations Membres de la FIFA jusqu'à 8 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour financer des projets de développement du football, soutiendra les projets de construction d'un centre national de football féminin à Lokossa, dans le sud-ouest du pays. .

L'objectif du centre sera de développer des footballeuses de niveau élite pour le Bénin.