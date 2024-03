La FIFA met à la disposition des Associations Membres un cours de marketing numérique consacré au football féminin

Divisé en trois modules, le cours comprend des entretiens avec des leaders de l'industrie, une variété d'études de cas, des conseils d'experts et des guides sur un éventail de sujets numériques. Développé avec la contribution et le soutien des Associations Membres d'Australie, de Belgique, de Jordanie, du Mexique, de Norvège et d'Espagne, le cours vise à doter les acteurs du football d'outils et de stratégies pour partager de manière efficace les histoires et les exploits relatifs au football féminin. Le cours met l'accent sur la création de contenu, sur l'engagement des fans et l'utilisation de techniques de marketing basées sur des données. Par cette approche, il vise à aider les Associations Membres à améliorer la façon dont le football féminin est vu et perçu sur la toile.