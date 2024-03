28. Contrats de location

La FIFA est une preneuse à bail et détient des contrats de location pour différents bâtiments, bureaux, équipements et terrains. Tous ces éléments sont comptabilisés sous la forme d’actifs de droit d’utilisation et de passifs locatifs. La valeur comptable des actifs de droit d’utilisation et des passifs locatifs de la FIFA, ainsi que les mouvements enregistrés au cours de l’exercice écoulé, sont précisés ci-après.