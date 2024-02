Las memorias de los que cuentan las historias

Casi 80 periodistas recibieron un homenaje en Doha

Hablamos con tres galardonados

"El fútbol genera grandes historias"

Reconociendo el papel que desempeñan los medios de comunicación para hacer del fútbol el deporte más popular, la FIFA rindió homenaje en Doha a la longevidad y el compromiso de los periodistas que han cubierto ocho o más torneos de la Copa Mundial de la FIFA.

En colaboración con la AIPS, se celebró una ceremonia especial para los casi 80 periodistas y fotógrafos que han alcanzado ese hito, aportando dedicación, conocimientos y perspicacia tanto a su profesión como al fútbol, y transmitiendo las emociones del torneo a los aficionados de todo el mundo.

El hecho de que la Copa Mundial de la FIFA 2022 se juegue en una sola ciudad, Doha, supuso una oportunidad única para reunir a los medios de comunicación y permitió que todos los periodistas pudieran asistir y recibir sus premios -una réplica en miniatura del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA- de manos de Ronaldo, dos veces campeón del mundo de Brasil.

Jesús Vélez, 52 años de incontables historias

Al hondureño Jesús Vélez no le cuesta trabajo recordar cuál fue el Mundial que más tiene grabado en el corazón: México 1970. Y no porque haya sido ahí el inicio de una travesía profesional que hoy se cuenta ya en 14 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, sino porque tuvo un comienzo soñado rodeado de estrellas e historias que hasta en la actualidad se cuentan una y otra vez.

"Tuvimos la oportunidad de ver el mayor número de grandes jugadores individuales de la historia. Pudimos ver a jugadores realmente buenos: Beckenbauer, Pelé, Mifflin. Esos jugadores llevaron el fútbol a otro nivel", confiesa recordando ese Mundial como si hubiera sido ayer.

Pero su talento lo ha llevado incluso a trabajar con esos ídolos que vio desde la tribuna de prensa. "Pude ver a Tostão en México 1970, y más tarde en Estados Unidos 1994 y en Corea/Japón 2002 fuimos compañeros de trabajo, porque ambos éramos comentaristas: yo comentaba en español y él en portugués. Fue una bonita historia. Estoy seguro de que si el fútbol puede hacer a alguien afortunado, yo lo fui porque pude ver a una estrella en el campo y luego tenerlo a mi lado hablando como periodista", finaliza.

Los grandes retos de Juan Carlos Scelza

Por su parte, el uruguayo Juan Carlos Scelza pone la memoria en Sudáfrica 2010, una Copa Mundial donde los charrúas brillaron con luz propia. "Los periodistas decimos que, aunque no juguemos, no hagamos paradas, no marquemos goles, cuando tu país hace un buen papel, la calidad de tu trabajo pasa a otro nivel. En Sudáfrica, 40 años después de México 1970, Uruguay hizo una gran campaña y volvió a ser cuarto".

Entonces siguió al nivel más alto. "Al final, eso es lo que se está premiando hoy. No se premia la calidad sino la continuidad. Ahora que recibo este premio, siempre pienso en todos los periodistas del mundo que querrían participar en un Mundial. Es la fiesta más grande".

Y así, cada cuatro años, los retos siguen siendo los mismos para Scelza, porque Uruguay es un país que, a pesar de tener poco más de tres millones y medio de habitantes, no para de generar buenos jugadores que siempre tienen a su selección nacional en los reflectores.

"La gente dice que somos como una academia juvenil sin fondo. Es como si la mano de Dios bajara y regara la tierra para que los jugadores sigan floreciendo en Uruguay. No hay explicación. La gente respira fútbol en Uruguay; el fútbol genera grandes historias".

Javier Goñi y las preguntas llenas de sentimiento

En ese mismo sentido, su compatriota Goñi explica la pasión del fútbol uruguayo con una anécdota.

"Estaba en Estados Unidos y estaba a punto de empezar una transmisión, entonces se me acercó un hermano chileno y me dijo "Por favor, tengo una pregunta". Y yo le dije '¿Qué pregunta?'. Estaba un poco molesto porque mi trabajo estaba a punto de empezar. '¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y los uruguayos?'. Le dije '¿Qué?' y me dijo 'a nosotros nos gusta el fútbol, los uruguayos respiran fútbol'".

Justo por eso tiene bastante claro el papel que tiene que desempeñar cada cuatro años para contar historias a una afición que tiene el fútbol tatuado en el alma. "Es un desafío enorme. Es el evento que más atención acapara en Uruguay, incluso más que los Juegos Olímpicos, que son muy significativos. Respiramos fútbol, somos un país pequeño, pocos, una densidad demográfica difícil".