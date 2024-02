Historias de la Copa Mundial contadas por los propios narradores

"Y en ese momento de euforia [con el pitido final], la emisora anfitriona, con todas las cámaras del mundo entero, se centraron en Pelé celebrando; nos estábamos abrazando y fue una imagen que se hizo famosa en todo el mundo. Tetra o Tetracampeão, una expresión que significa ganadora de cuatro títulos, se convirtió en un cántico de victoria en todo el país". ¿Y quién mejor que Bueno para contestar a la gran pregunta: cuál fue la mejor selección brasileña? La respuesta quizá pueda sorprender a muchos. "La mejor selección de Brasil que he visto fue la de 1961. Entonces aún no había empezado a trabajar en el fútbol, comencé en 1974, pero era el mejor equipo que he visto. Otro combinado que jugaba maravillosamente era el de 1982. No ganó el título, pero eso es lo que dice la historia".