Duelos en la cumbre y batallas a distancia

Situación del Grupo C El 1-1 que Alemania cedió recientemente en un amistoso disputado en casa de Dinamarca evidenció que los actuales campeones del mundo necesitan ultimar su puesta a punto de cara a la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017, y la visita de San Marino podría resultarles de utilidad en este aspecto. “Demostraremos al entrenador que no se ha equivocado al llamarnos. Aunque nos enfrentemos a un rival modesto como San Marino, queremos hacer un buen partido que agrade a los aficionados, porque esa es nuestra obligación”, asegura el atacante germano Julian Draxler.

Situación del Grupo F Tras cinco jornadas en las que no ha recibido ningún gol, Inglaterra encara con mucha confianza el duelo contra su vecina Escocia, que no pierde la esperanza de seguir luchando por el billete mundialista. “Creo que podemos incluso ganar, pero si no perdemos mantendremos nuestras opciones de ser segundos”, asegura el seleccionador escocés Gordon Strachan. Por su parte, Eslovaquia, segunda en la tabla, visita a Lituania, mientras que Eslovenia recibe en casa a una Malta que todavía no ha sumado ningún punto alguno