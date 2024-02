La FIFA Legend, Paulo Wanchope, anima a los jugadores a hablar sobre la salud mental

"Me ayudaron mucho al darme una salida para hablar y expresar cómo me sentía. Así fue como pude superar momentos de presión, con el apoyo de mi familia, compañeros de equipo y el psicólogo".

"Hago conscientes a mis jugadores de que esto es un juego y que hay cosas más allá del fútbol. Los futbolistas necesitan entender que, en primer lugar, son seres humanos, lo demás viene después de eso", dijo Wanchope Watson. "Siempre expreso la necesidad y la importancia de no solo estar enfocados en el fútbol, sino también de aprender y desarrollarse en otros aspectos, para que tengan la oportunidad de relajarse y entender que la vida debe disfrutarse. Es un juego, y sí, es nuestra profesión, pero hay más en la vida que solo el fútbol".

"Es bueno aumentar la conciencia entre los futbolistas y atletas para que tengan la confianza de expresar cómo se sienten: no estamos acostumbrados a hablar sobre todos los sentimientos de la presión que tenemos en el fútbol", dijo Wanchope Watson. "Es importante porque, a veces, los futbolistas se aíslan debido a toda la presión sobre ellos. No charlan, no hablan con la gente sobre cómo se sienten. La clave aquí es hablar y buscar ayuda”, finaliza.