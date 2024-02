Ozu Moreira: "El fútbol ayuda a unir"

"Fue por la cultura y la acogida que me dieron los japoneses. Estaba el hecho de ser extranjero, pero en ningún momento me hicieron sentir diferente. Todavía hoy conservo el cariño y el afecto que me hicieron sentir", explica. "Japón es un país cautivador. Si tienen la oportunidad de visitarlo, se lo recomiendo a todo el mundo, porque enamorarse de él es maravilloso."

Pero el capitán de Japón no sólo brilla sobre el terreno de juego: también se compromete a utilizar el poder del fútbol como una herramienta para hacer el bien. "Creo que el fútbol es un deporte que transmite muchas emociones. No distingue entre cultura, raza o situación económica. Si alguien juega al fútbol contigo, ya puede convertirse en tu amigo. Creo que el fútbol transmite eso. La emoción de la victoria, la agonía de la derrota, el amor de animar a tu equipo, a un familiar, a un jugador. Creo que el fútbol ayuda a unir y estabilizar la vida de muchas personas".

El jugador de 38 años espera que su historia inspire a la próxima generación. "Inspirar a los niños no es sólo hacerlo sobre el beach soccer, ¿verdad? Intento transmitirles esto... Hay una palabra que me gusta y que llevo conmigo en la vida, que es 'sueño', ¿sabes? Creo que los sueños nos mueven, nos ofrecen la motivación a diario. Si no tenemos un sueño, no tenemos una razón para respirar cada día.