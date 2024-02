Flores, ante EEUU... y su hermana

Una peculiar rival “Se siente raro”, confiesa. Y agrega, echando la memoria atrás: “Ya nos había pasado esto una vez jugando en contra en el pre-clasificatorio de CONCACAF hace casi un año. Es curioso que suceda esto, pero no importa, yo siempre voy a dar todo lo que tengo que dar sin que nada me importe. Este partido lo voy a tomar como un desafío más; realmente no me importa quién esté del otro lado”, opina la madura defensora, diferenciando el corazón de la profesión.