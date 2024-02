Comoras, entre escollos y milagros

Hace casi dos años, Comoras logró la proeza de clasificarse para la fase eliminatoria de la Copa Africana de Naciones 2022. Sin embargo, al no estar disponibles los tres porteros de la plantilla por lesión y por COVID-19, la selección isleña se vio obligada a alinear bajo palos a un jugador de campo, Chaker Alhadhur, en el partido contra Camerún. Ese choque de octavos de final no deparó ningún milagro; los Leones indomables vencieron por 2 a 1 a nuestros protagonistas. Sin embargo, fue un partido histórico que quedará para la historia del fútbol africano.

"Somos un país frágil —subraya Said Ali Said Athouman, presidente de la Federación Comorense de Fútbol (FFC)—. Y como toda nación insular, nos enfrentamos a problemas económicos, medioambientales y de movilidad. Un ejemplo entre muchos otros: dependemos del avión para desplazarnos entre países e islas, lo que genera gastos y contaminación. A pesar de las dificultades, ¡luchamos por subsistir!".

"Obviamente, se ha avanzado, pero me cuesta determinar en qué medida —continúa—. Lo que está claro es que, durante estos años, el fútbol ha hecho sentirse orgulloso al pueblo comorense, y eso tal vez no ocurría antes. Actualmente hay un enorme entusiasmo en torno a la selección nacional; lo cual no era así en mis comienzos como internacional".

"Es esa comunión, esa unidad entre el pueblo [comorense] y la selección, lo que nos motiva a mejorar —afirma Said Ali Said Athouman—. No tenemos muchos medios en comparación con otras federaciones. Me imagino que si tuviésemos los recursos de los que gozan otros combinados, progresaríamos aún más deprisa. Afortunadamente, la FIFA nos ayuda. De hecho, el 80 % de nuestros ingresos provienen de esta entidad".