El grupo de trabajo en materia de integridad de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, creado para proteger la competición frente al amaño de partidos y amenazas relacionadas con la integridad, terminó su exitoso trabajo de supervisión de los mercados de apuestas y las jugadas en tiempo real durante los 64 encuentros de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™. El grupo de trabajo concluyó que no se habían identificado actividades de apuestas sospechosas ni amenazas de amaño de partidos en ningún encuentro disputado durante la competición. Esta fue la segunda edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ que contó con la supervisión del grupo de trabajo, creado en los preparativos de la fase final de 2019. El grupo de trabajo en materia de integridad de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ estaba compuesto por miembros de la FIFA, el FBI, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la INTERPOL, el Grupo de Copenhague del Consejo de Europa, United Lotteries for Integrity in Sports, la Asociación Internacional de Integridad y Apuestas, la empresa Sportradar, Sport Integrity Australia y el cuerpo de policía de Nueva Zelanda. Durante la competición, la FIFA centralizó la recopilación de datos de informes de seguimiento de apuestas basados en información sobre la actividad de los mercados de diversas jurisdicciones, una labor que incluyó actuaciones de las fuerzas de seguridad y la vigilancia en las sedes del torneo. La supervisión de los mercados de apuestas y las jugadas en tiempo real de todos los encuentros de las fases de grupos y de eliminación directa hasta la final, disputada el 20 de agosto, no arrojó ninguna amenaza de amaño de partidos. La colaboración entre la FIFA y los grupos de interés internacionales más relevantes en este ámbito garantizó que la respuesta ante cualquier alerta registrada durante la competición fuera competente, coordinada y oportuna —en función de la información y los datos existentes—. A lo largo del torneo, cada uno de estos grupos de interés aportó sus conocimientos específicos (en materia técnica o de investigación). Asimismo, la FIFA continuó trabajando en la lucha contra el amaño de partidos con las confederaciones, las federaciones miembro y otros grupos de interés del ámbito de la integridad. En consonancia con su objetivo fundamental de promover la integridad en el fútbol, la FIFA se toma muy en serio la lucha contra el amaño de partidos, por lo que puso en marcha el sistema virtual de denuncias, una plataforma confidencial, exclusiva y de alta seguridad que permite informar de las actividades sospechosas.