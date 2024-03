Gianni Infantino recordó al Congreso que la FIFA, compuesto por las 211 federaciones, que la entidad cuenta con más miembros que las Naciones Unidas. Asimismo, aprovechó la ocasión para presentar sus planes para los próximos cuatro años, incluida la inversión de 2300 millones de USD a través del Programa Forward de la FIFA para el desarrollo del fútbol en todo el mundo. El presidente de la FIFA se comprometió a organizar competiciones, desarrollar el fútbol, incrementar aún más los ingresos y seguir mejorando su estatus y gobernanza. «Tal vez haya demasiado fútbol en algunos lugares, pero, desde luego, este no es el caso en todas partes—sostuvo—. De hecho, en la mayor parte del mundo no hay suficiente fútbol de alto nivel. Y cuando ves toda la pasión que despierta este deporte, te das cuenta de que hay que hacer algo». Gianni Infantino explicó que la FIFA ha estado trabajando junto a algunas confederaciones y federaciones regionales para abordar la mejor manera de asistirles en la creación de nuevas competiciones —tanto de selecciones como de clubes— en los ámbitos regional y nacional. Por citar algunos ejemplos de lo que podría lograrse, mencionó la Copa Árabe de la FIFA™, la Copa de Naciones del Golfo y el Campeonato de la Federación de Fútbol de la ASEAN (AFF). «Tenemos el deber y la obligación de apoyar este tipo de eventos», sostuvo. Otro ejemplo fue el de la FIFA Series que se disputará durante el periodo de marzo en los años pares y que consiste en minitorneos amistosos organizados por la FIFA en el que se enfrentarán cuatro equipos de cuatro confederaciones que no estén participando en otros campeonatos. Además, afirmó que habrá más fútbol juvenil con la celebración anual de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™, tanto masculina como femenina, en lugar de hacerlo cada dos años. Esto garantizará que ningún futbolista pierda la oportunidad de competir simplemente por el año en que ha nacido, ya que es demasiado joven para un torneo y demasiado mayor para el próximo que tiene lugar dos años más tarde.