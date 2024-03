La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), constituida como asociación de acuerdo con la legislación suiza y con domicilio en Zúrich (Suiza), es una organización internacional no gubernamental y sin ánimo de lucro. La FIFA está compuesta por 211 federaciones, afiliadas a seis confederaciones. La misión principal de la FIFA es fomentar el fútbol, proteger su integridad y acercarlo a todo el mundo. El 14 de marzo de 2024, el Consejo de la FIFA aprobó estos estados financieros consolidados, que serán trasladados para su aprobación al 74.º Congreso de la FIFA el 17 de mayo del mismo año. La FIFA ha formulado estos estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) publicadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). El ámbito de las filiales consolidadas se presenta en la nota 36. Las demás federaciones de fútbol no se han consolidado dado que no están regidas por la FIFA. De conformidad con los Estatutos de la FIFA, el ciclo financiero de la FIFA es cuatrienal y comienza el 1 de enero del año posterior a la fase final de la Copa Mundial de la FIFA™. Estos estados financieros consolidados abarcan el ejercicio del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, mientras que el ciclo financiero actual de la FIFA se extiende del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026. Determinadas cifras no pueden compararse de un año para otro, concretamente, los ingresos y gastos de competiciones y eventos. Debido a su naturaleza de organización sin ánimo de lucro y al reparto de los beneficios entre varios ejercicios anuales, es mejor analizar las cifras económicas de la FIFA por periodos cuatrienales. Los tres primeros ejercicios de cada cuatrienio arrojan de forma estructural resultados negativos, mientras que los resultados del cuarto ejercicio anual son siempre claramente positivos. En consecuencia, en ocasiones carece de sentido comparar las cifras de un ejercicio con las de año anterior.