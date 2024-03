En el apartado «Otros eventos de la FIFA» se incluyen el Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 2023™, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2023™, los torneos de eFootball de la FIFA de 2023, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023™ y la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023™. La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2022™ y la ceremonia de The Best FIFA Football Awards™, que se aplazaron de 2022 a principios de 2023, también se han recogido en este epígrafe. Los gastos para otros eventos de la FIFA se reconocen en el año en que se celebran, e incluyen los costes de la organización del evento, como la promoción, la producción, los premios en metálico, el alojamiento y las operaciones. La Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2023™ y la ceremonia de The Best FIFA Football Awards™ 2023 previstas para ese mismo año se han aplazado y tendrán lugar a comienzos de 2024. Los gastos derivados de estos eventos aplazados e incurridos a finales de 2023 se han diferido y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del año en que se celebren. En 2023, el epígrafe «Eventos de ciclos anteriores» contempla la liberación de periodificaciones vinculadas con ahorros relacionados a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. En 2022, los eventos de la FIFA de ciclos anteriores se beneficiaron de la liberación de provisiones por importe de 120 millones de USD vinculadas a casos legales relacionados con la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ y la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™. La liberación de estas provisiones legales se produjo bien como resultado de la sentencia de un tribunal, bien a consecuencia del vencimiento del plazo de prescripción. Tales circunstancias motivaron que se reevaluara la necesidad de añadir una provisión (v. nota 27). El apartado de «Valores en especie y otros» guarda relación con los gastos derivados de las actividades generales, así como valores en especie, que incluyen servicios predeterminados y la entrega de bienes utilizados en relación con otros eventos de la FIFA.