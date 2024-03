Los contratos de divisas a plazo están designados como instrumentos de cobertura de flujos de efectivo para las ventas de derechos de televisión en EUR. Estas transacciones previstas son altamente probables. El valor nocional total de los contratos de divisas a plazo pendientes, designados contablemente como coberturas, fue de 100 millones de USD (2022: 129.9 millones de USD). Existe una relación económica entre los elementos cubiertos y los elementos de cobertura, puesto que los plazos de los contratos de divisas a plazo coinciden con los de las transacciones altamente probables. Dado que el grupo no cubre todos sus ingresos denominados en moneda extranjera, los elementos cubiertos se identifican como una proporción de la transacción prevista. El grupo ha establecido una ratio de cobertura de 1:1 para las relaciones de cobertura, puesto que el riesgo subyacente de los contratos a plazo se corresponde exactamente con el riesgo cubierto. No existen fuentes materiales de inefectividad y, por tanto, dicho factor no está reflejado en la cuenta de resultados. En 2023, se produjo un traspaso de 4 millones de USD de las reservas de cobertura de flujos de efectivo al epígrafe «Pasivos por contratos» (2022: 0 millones de USD). El estado del resultado integral consolidado no reflejó ningún traspaso de las reservas de cobertura de flujos de efectivo al epígrafe «Ingresos por derechos de televisión» en 2023 (2022: 49.8 millones de USD). A fecha de cierre del ejercicio, el grupo mantenía los siguientes contratos de divisas a plazo, designados como contabilidad de coberturas: