Los derechos de televisión se confieren principalmente a cadenas de televisión y a otros entes de comunicación. Con estos derechos, se garantiza la retransmisión de la señal televisiva de un evento de la FIFA específico en un territorio y durante un periodo concreto. Los ingresos por derechos de televisión por región se contabilizan cuando se lleva a cabo la retransmisión del torneo correspondiente, y están sujetos al número de telespectadores de la audiencia acumulada. Por ese motivo, no es relevante compararlos con años precedentes. Los ingresos deben analizarse teniendo en cuenta el ciclo cuatrienal completo de la FIFA. La partida otros ingresos de televisión refleja ingresos adicionales por servicios prestados durante los eventos para cumplir con las obligaciones televisivas de la FIFA. Los ingresos procedentes de contratos de explotación de derechos de televisión que incluyen el derecho de retransmisión de otros eventos de la FIFA, sin incluir la Copa Mundial de la FIFA™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, se computan como otros ingresos por eventos de la FIFA. Los otros eventos de la FIFA celebrados en 2023 fueron la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Marruecos 2022™, los premios The Best FIFA Football Awards™ 2022, ambos aplazados de 2022 a 2023, así como la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Indonesia 2023™, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023™, el Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars 2023™, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Arabia Saudí 2023™, las eliminatorias intercontinentales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ y los torneos de eFootball de la FIFA. En 2023, el valor de los bienes y servicios recibidos por derechos de televisión (es decir, contrapartida en valores en especie) ascendió a 900 000 USD (2022: 3 millones de USD).