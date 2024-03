En un apasionado discurso, Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, instó a los dirigentes del fútbol reunidos en Yeda a erradicar la violencia contra los árbitros, un problema que calificó de «cáncer» que pone en riesgo la propia existencia del deporte rey. «Esto no se puede tolerar, ¡ya basta! — afirmó Collina—. Este es el cáncer que puede matar el fútbol. Es la realidad. Ruego a los dirigentes del fútbol de todo el planeta que actúen antes de que sea demasiado tarde. ¡Ya basta!». En su discurso, el presidente de la FIFA Gianni Infantino también reiteró que los árbitros son el principal equipo de la FIFA sobre el terreno de juego. «Sin árbitros, no hay fútbol —afirmó—. Todos tenemos la tarea no solo de combatir cualquier forma de abuso y violencia contra ellos, sino también de restaurar el respeto y la tolerancia». Collina también comunicó que la FIFA había impartido 388 cursos para árbitros en 2023 y mantenía su compromiso de fomentar su desarrollo a nivel mundial. «Estamos a la búsqueda de una nueva generación de árbitros de todo el planeta —afirmó—. El objetivo es ayudarles a ustedes, [las] federaciones miembro, a [formar] a la Tori Penso y al Szymon Marciniak del futuro».