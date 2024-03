En la gala de la edición de 2022 de los Best FIFA Football Awards™ celebrada en París, la española Alexia Putellas y el argentino Lionel Messi recibieron el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA y el Premio The Best al Jugador de la FIFA, respectivamente. La centrocampista azulgrana se hizo con el galardón por segundo año consecutivo, tras haber marcado 34 goles en todas las competiciones durante la temporada 2021- 2022. Por su parte, Messi recibió su segundo premio en la categoría masculina poco después de haber catapultado a Argentina a su tercer título del mundo. De este modo, el argentino, que tuvo actuaciones estelares con su selección en Catar, igualó a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo y al ariete polaco Robert Lewandowski, distinguidos ambos también en dos ocasiones.