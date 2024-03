Las provisiones cubren varias cuestiones legales relativas a litigios relacionados con el principal negocio de la FIFA. Las causas judiciales se refieren sobre todo a eventos de la FIFA de ciclos anteriores. Las valoraciones de los resultados de las diversas causas judiciales se basan en la asesoría y las evaluaciones de abogados externos de la FIFA, y consideran varios resultados posibles El posible calendario de las salidas de capital no se puede valorar definitivamente, pues depende del momento en que se emitan los fallos judiciales. Sin embargo, por lo que se desprende de los casos que se están viendo actualmente, la FIFA está convencida de que no se producirán salidas importantes en los próximos doce meses. En estos momentos, no se puede aportar información detallada al respecto, dado que los litigios y la fecha de su resolución son cuestiones confidenciales. En tales procedimientos, el mero hecho de reservar provisiones podría malinterpretarse en perjuicio de la FIFA. En virtud de la práctica habitual, las provisiones se registran cuando un hecho pasado ha generado una obligación, por lo que sería probable en este caso que se solicitara a la FIFA la liquidación de dicha obligación, siempre que la cuantía de la misma se pueda estimar de manera fiable.