Griechischer Verband lanciert mit Unterstützung der FIFA eine Strategie für den Frauenfussball

Die Lancierung fand in Athen im Vorfeld des Internationalen Frauentags statt

An der Veranstaltung in Athen, die am 7. März 2024, dem Vorabend des Internationalen Frauentags, stattfand, nahmen EPO-Präsident Panagiotis Baltakos und Exekutivdirektor Iakovos Filippousis, Vertreter der griechischen Super League, Spielerinnen der Frauennationalmannschaften, Frauenfussballvereine aus den drei nationalen Spielklassen und der Panhellenische Verband der Profifussballerinnen teil.