WM-Geschichten durch die Augen der Erzähler

In Anerkennung der Rolle, die die Medien dabei spielen, den Fussball zur beliebtesten Sportart der Welt zu machen, würdigte die FIFA am Dienstag in Doha die Unverwüstlichkeit und das Engagement derjenigen Journalisten, die bereits von acht oder mehr FIFA WM-Endrunden berichtet haben. Zusammen mit dem Sportjournalistenverband AIPS (Association Internationale de la Presse Sportive) wurde eine besondere Zeremonie für die fast 80 Journalisten abgehalten, die diesen besonderen Meilenstein erreicht haben und die mit ihrem Engagement, ihrem Wissen und ihren Erkenntnissen sowohl ihren Beruf als auch den Fussball bereichern und den Fans rund um die Welt die Emotionen des wichtigsten Fussballturniers vermitteln. Da die FIFA Fussball-WM 2022 vollständig in Doha und der näheren Umgebung ausgetragen wird, ergab sich eine einmalige Gelegenheit, die Medienvertreter zusammenzubringen. Somit konnten alle Journalisten an der Feier teilnehmen und ihren Preis entgegennehmen, eine kleine Replik des FIFA WM-Pokals. Die Trophäen wurden vom zweimaligen brasilianischen Weltmeister Ronaldo überreicht.

Der bekannte brasilianische TV-Reporter Galvão Bueno sagte, diese Anerkennung war "eine Streicheleinheit für unsere Seele". Natürlich gibt es kaum einen Ersatz für eine Erfahrung aus erster Hand. Mit dem kollektiven Wissen und den unzähligen persönlichen Anekdoten der versammelten Teilnehmer hätte man ein ganzes Bücherregal füllen können. Die meisten Fans träumen wohl davon, einmal in ihrem Leben Pelé zu treffen. Bueno konnte den legendären Spieler sogar umarmen, als Brasilien 1994 die Weltmeisterschaft gewann. "Die WM 1994 hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen", so der Mann, der seit 1974 von 13 WM-Endrunden berichtet hat. "Der letzten WM-Titel Brasiliens lag schon 24 Jahre zurück und ich arbeitete an der Seite von Pelé und Arnaldo Cézar Coelho, dem Schiedsrichter des WM-Endspiels von 1982, mit dem ich schon seit 30 Jahren zusammengearbeitet hatte.

Und in dem euphorischen Moment [nach dem Schlusspfiff] waren die Kameras der ganzen Welt auf den jubelnden Pelé gerichtet, als wir uns umarmten, und dieses Bild wurde in der ganzen Welt bekannt. Tetra oder Tetracampeão, der Ausdruck für den vierten Titelgewinn Brasiliens, wurde ein Siegesgesang im ganzen Land." Bueno kann wohl besser als jeder andere die uralte Frage beantworten, welches brasilianische Team das beste war. Seine Antwort dürfte allerdings so Manchen überraschen. "Das beste brasilianische Team, das ich je gesehen habe, war das von 1961. Ich arbeitete damals noch gar nicht im Fussball – damit habe ich erst 1974 angefangen – doch das war das beste Team, das ich je gesehen habe. Und auch das Team 1982 hat unglaublich tollen Fussball gespielt. Sie haben zwar damals nicht den Titel gewonnen, doch das ist es, was die Geschichte sagt."

José Antonio Fernando Nurnberg gehört ebenfalls zu den Journalisten, deren Karriere nach einer Begegnung mit einem Superstar regelrecht abhob. "Ich erinnere mich noch sehr gut an die WM 1986, denn ich musste damals von jedem Argentinien-Spiel berichten", so der Bolivianer, in dessen Lebenslauf elf WM-Endrunden verzeichnet sind. "Ich machte insgesamt acht Exklusiv-Interviews mit Diego Armando Maradona, als sehr viele Journalisten dort waren, insbesondere in der Schlussphase des Turniers, als Argentinien der größte Favorit war. Zu Beginn des Turniers, also nach den ersten zwei Spielen, kamen allerdings kaum Journalisten. Argentinien war ohne das Vertrauen und den Rückhalt der eigenen Fans zur WM gefahren. Damals sprachen nur wenige Journalisten mit dem Team im Trainingszentrum des Club América, abgesehen natürlich von denen aus Argentinien. Glücklicherweise brachte eines meiner Interviews mit ihm zwei Tage vor dem Finale meine Karriere erst so richtig ins Rollen. Ich überreichte Maradona eine goldene Plakette aus meiner Heimatstadt Santa Cruz de la Sierra. Es war ein Geschenk für ihn, denn er war bereits dabei, der neue König des Fussballsports zu werden. Das Ganze war kein Interview, sondern eine Geste der Anerkennung meinerseits und der Gemeinde, aus der ich komme. Er freute sich sehr darüber und zeigte sich persönlich berührt. Der Videoclip auf Facebook wurde nach seinem Tod fast drei Millionen Mal angesehen."